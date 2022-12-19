Лионель Месси установил уникальный рекорд

Легенда сборной Аргентины Лионеля Месси установил уникальный рекорд ‒ на сей раз с помощью фото в Instagram.

Об этом сообщила итальянская газета Tuttosport.

Фотография спортсмена с кубком победителя чемпионата мира в Катаре набрала более 48 млн лайков в Instagram, что является рекордом среди публикаций спортсменов.

«Чемпионы мира! Сколько я об этом мечтал, насколько хотел, что до сих пор не могу поверить. Огромное спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас», ‒ написал Месси под фото.

Набрав такое количество лайков аргентинец побил рекорд форварда Португалии Криштиану Роналду, который в прошлом месяце разместил фото с Месси за шахматной партией на кожаном чемодане. Этот пост собрал более 41,9 млн лайков.

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Ранее мы рассказывали, что звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, забив на исходе экстра-тайма в финале ЧМ-2022, установил уникальный рекорд. До этого момента самое значительное достижение (171 гол) установили на чемпионате мира 1998 года во Франции.

Однако Мбаппе удачной реализацией пенальти сотворил историю, забив 172 гол в рамках ЧМ-2022. Любопытно, что средняя результативность этого турнира составила 2,69 голов за матч, что является лишь 12-м показателем в истории.

«Курсор» сообщал, что Месси сделал неожиданное заявление о своем будущем.

Помимо этого капитан сборной Хорватии Лука Модрич установил уникальное достижение на футбольном Чемпионате мира-2022.