Месси сделал неожиданное заявление о своем будущем

35-летний легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси собирается и дальше выступать за национальную сборную Аргентины. Хотя ранее он заявлял, что этот чемпионат мира будет последним в его карьере, но после вчерашней победы он изменил свое решение.

Об этом сообщает Tyc Sports.

«Очевидно, что я хотел завершить свою карьеру этим, я больше не могу ничего просить. Слава Богу, он дал мне все. Завершить карьеру таким образом, это впечатляет. Что будет после этого? Я смог выиграть Кубок Америки, чемпионат мира… Это пришло ко мне почти в самом конце. Я люблю футбол, это то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, я хочу сыграть еще несколько игр, в статусе чемпиона мира», — заявил футболист.

Кроме этого, главный тренер Лионель Скалони также заявил, что после победы на ЧМ-2022 Месси должен принять участие в следующем чемпионате мира. Он добавил, что все хотят, чтобы Месси продолжал выступления.

Следующий Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить в США, Канаде и Мексике.

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