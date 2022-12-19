На ЧМ-2022 по футболу в Катаре был установлен уникальный рекорд

Катарский чемпионат мира по футболу оказался богат рекордами, а финальный матч подарил небывалую развязку с шестью голами в основное время и серией послематчевых пенальти.

Гол, забитый с пенальти Килианом Мбаппе на исходе дополнительного времени финального матча чемпионата мира, стал поистине историческим. Он зафиксировал рекорд результативности этих турниров за всю историю.

Об этом пишет портал Террикон.

Отмечается, что до сих пор наивысшее достижение (171 гол) было установлено в 1998 во Франции, а затем повторено в 2014 в Бразилии. На прошлом чемпионате мира командам в сумме удалось отличиться почти столько же — 169 раз. Но гол Мбаппе стал на катарском турнире 172-м — таким образом, рекорд был побит.

«Средняя результативность чемпионата мира-2022 составила, в итоге, 2.69 голов за матч. Это всего 12-й показатель в истории», — пишет издание.

Кроме того, в целом на чемпионате было проведено пять серий пенальти, две в 1/8 финала, две в 1/4 финала и финальная. Это новый рекорд чемпионатов мира, раньше еще никогда не было такого количества послематчевых серий пенальти во время одного чемпионата мира.

Как сообщал Курсор, победителем Чемпионата мира по футболу 2022 года стала сборная Аргентины. В финальном матче, состоявшемся в Катаре на Международном стадионе «Лусаил», команда Лионеля Скалони в серии пенальти переиграла уже экс-обладателя трофея, сборную Франции.

Таким образом, сборная Аргентины стала трехкратным обладателем Кубка мира. До этого латиноамериканцы завоевывали трофей в 1978 и 1986 годах.

Также Курсор писал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре была запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

До этого Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.