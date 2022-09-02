Лучший теннисист мира примет участие в турнире в Тель-Авиве

Джокович объявил, что будет играть в Израиле после того, как ему запретили участвовать в Открытом чемпионате США.

После того, как 35-летний серб Новак Джокович, не желая делать прививку от COVID-19, был вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США — его втором крупном турнире менее чем за год, теннисист объявил о своих планах участвовать в Watergen Open, который пройдет с 26 сентября по 2 октября в районе Рамат ха-Шарон в Тель-Авиве.

Пропустив Открытый чемпионат Австралии в начале года из-за нежелания делать прививку от COVID-19, Джокович продолжает настаивать на отказе от вакцины, даже если это мешает ему играть на крупных турнирах.

Согласно политике США, иностранцам не разрешается въезжать в страну без COVID-19.

«Новак — великий чемпион, и очень жаль, что он не сможет участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года, поскольку он не может въехать в страну из-за политики федерального правительства по вакцинации неграждан США», — сказала Стейси Алластер, директор турнира US Open, добавив: «Мы с нетерпением ждем возвращения Новака на US Open 2023».

В последний раз Джокович выступал в Израиле на Кубке Дэвиса в 2006 году.

«У вас невероятная страна», — сказал Джокович после своего предыдущего визита в Израиль.

«Я был в Иерусалиме во всех святых местах. Это был удивительный опыт. Как религиозный человек, христианин, я чувствую себя обязанным приехать сюда в хотя бы еще раз увидеть и ощутить фантастическую святую землю…», — рассказал звезда тенниса.

Ранее Курсор писал, что Серена Уильямс вышла на корт US Open, буквально сияя в своем роскошном образе. Ее платье Nike было инкрустировано бриллиантами, к тому же волосы теннисистки тоже сверкали.

Также напомним, что празднование отца с его 16-летней дочерью-теннисисткой на Открытом чемпионате США вызвало ажиотаж в социальных сетях.