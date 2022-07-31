Суперкубок Англии: Холанд опозорился нелепым промахом в матче против Ливерпуля

Игрок сборной Норвегии увидел, что его усилие пришлось на перекладину. Все болельщики «Ливерпуля» на стадионе засмеялись.

Через несколько секунд камеры поймали, как Холанд с отвращением закрыл лицо рукой.

Футболист по-прежнему считается одним из лучших нападающих в мире, но болельщики сомневаются, что он сможет сразу же «втянуться» в Премьер-лигу.

Отметим, что Зинченко покинул «Сити», чтобы присоединиться к «Арсеналу» за 30 миллионов фунтов стерлингов. Это положило конец шестилетнему пребыванию украинца на «Этихаде». За это время он помог клубу выиграть четыре титула Премьер-лиги.

Напомним, что сегодня, 30 июля, в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».

Еще Курсор писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».