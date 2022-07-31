Суперкубок Англии: Холанд опозорился нелепым промахом в матче против Ливерпуля

У Холанда действительно был великолепный шанс открыть свой счет в английском футболе, но он нелепо промахнулся.
Холанду удалось уйти от Джеймса Милнера и Жоэля Матипа и вложить в свой удар как можно больше силы. Но он перестарался.
Игрок сборной Норвегии увидел, что его усилие пришлось на перекладину. Все болельщики «Ливерпуля» на стадионе засмеялись.
Через несколько секунд камеры поймали, как Холанд с отвращением закрыл лицо рукой.
Футболист по-прежнему считается одним из лучших нападающих в мире, но болельщики сомневаются, что он сможет сразу же «втянуться» в Премьер-лигу.
Отметим, что Зинченко покинул «Сити», чтобы присоединиться к «Арсеналу» за 30 миллионов фунтов стерлингов. Это положило конец шестилетнему пребыванию украинца на «Этихаде». За это время он помог клубу выиграть четыре титула Премьер-лиги.
Напомним, что сегодня, 30 июля, в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».
Еще Курсор писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».