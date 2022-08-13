Стало известно об историческом достижении израильских синхронисток на чемпионате Европы

Рекордное достижение: пара сборной Израиля по спортивному плаванию заняла сегодня шестое место в финале произвольной программы на чемпионате Европы. Это самое высокое место, которое когда-либо занимал израильский дуэт на чемпионатах.
Напомним, что «Арис» обыграл «Маккаби» Тель-Авив 2:1 в ответном матче Лиги европейских конференций, прошедшем 11 августа. Матч состоялся на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.
Ранее мы писали, что Карим Бензема признал, что уход Криштиану Роналду из «Реала» помог ему «изменить свою игру» и стать одним из самых мощных нападающих в мировом футболе.