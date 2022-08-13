Стало известно об историческом достижении израильских синхронисток на чемпионате Европы

Фото: pixabay.com

Вошли в историю: израильский дуэт показал рекордный для страны результат в финале произвольной программы на чемпионате Европы в Риме.

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Автор материала: Ирен Давид