Стало известно об историческом достижении израильских синхронисток на чемпионате Европы

17:57, Сегодня
Спорт
синхронное плавание фото
Фото: pixabay.com

Вошли в историю: израильский дуэт показал рекордный для страны результат в финале произвольной программы на чемпионате Европы в Риме.

Рекордное достижение: пара сборной Израиля по спортивному плаванию заняла сегодня шестое место в финале произвольной программы на чемпионате Европы. Это самое высокое место, которое когда-либо занимал израильский дуэт на чемпионатах.

Напомним, что «Арис» обыграл «Маккаби» Тель-Авив 2:1 в ответном матче Лиги европейских конференций, прошедшем 11 августа. Матч состоялся на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.

Ранее мы писали, что Карим Бензема признал, что уход Криштиану Роналду из «Реала» помог ему «изменить свою игру» и стать одним из самых мощных нападающих в мировом футболе.

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Автор материала:
Ирен Давид
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