Манчестер Юнайтед упал на последнее место в Премьер-лиге после очередного поражения

После неудачного матча против «Брайтона» на прошлой неделе болельщики «Юнайтед» надеялись на гораздо лучшее выступление «красных дьяволов», однако они сыграли еще хуже. «Брентфорд» легко их разгромил.
Теперь «Юнайтед» находится в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги и отстает по сравнению со своими соперниками.
Болельщики выразили свое недовольство ужасной игрой «Юнайтед». Один фанат сказал на talkSPORT: «Я покончил с этой командой. Защита и полузащита отвратительны. Это просто шутка. Меня тошнит от этих игроков. Из-за нас «Брентфорд» выглядел как «Барса» Пепа».
С самого первого дня было ясно, что тренеру «МЮ» Эрику Тену Хагу предстоит огромная работа, но даже он не ожидал такой плохой игры под его руководством. Особенно после более чем многообещающей предсезонки, в которой «МЮ» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.
Легче для Тен Хага и его игроков не станет, поскольку в следующий понедельник они встретятся с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». Болельщики «Юнайтед» уже напряжены.
Напомним, что «Арис» обыграл «Маккаби» Тель-Авив 2:1 в ответном матче Лиги европейских конференций, прошедшем 11 августа. Матч состоялся на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.
Ранее мы писали, что Карим Бензема признал, что уход Криштиану Роналду из «Реала» помог ему «изменить свою игру» и стать одним из самых мощных нападающих в мировом футболе.