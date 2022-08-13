Манчестер Юнайтед упал на последнее место в Премьер-лиге после очередного поражения

Теперь «Юнайтед» находится в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги и отстает по сравнению со своими соперниками.

Болельщики выразили свое недовольство ужасной игрой «Юнайтед». Один фанат сказал на talkSPORT: «Я покончил с этой командой. Защита и полузащита отвратительны. Это просто шутка. Меня тошнит от этих игроков. Из-за нас «Брентфорд» выглядел как «Барса» Пепа».

С самого первого дня было ясно, что тренеру «МЮ» Эрику Тену Хагу предстоит огромная работа, но даже он не ожидал такой плохой игры под его руководством. Особенно после более чем многообещающей предсезонки, в которой «МЮ» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.