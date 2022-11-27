Месси покинет ПСЖ этим летом: СМИ

Аргентинский вингер Лионель Месси приблизился к переходу в американский клуб «Интер Майами».

Об этом сообщает The Times.

Журналисты пишут, что 35-летний спортсмен переедет в США уже летом 2023 года. Он подпишет контракт с клубом МЛС, которым владеет легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Это сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбольного чемпионата США. Контракт Месси с французским «ПСЖ» истечет в июне 2023 года, в соответствии с которым футболист может вести переговоры с любыми клубами за 6 месяцев до истечения соглашения. Также есть опция продления контракта на год.

В сезоне 2022/2023 аргентинец сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, отметился 12 голами и 14 результативными передачами. На Чемпионате мира-2022 в Катаре в составе сборной Аргентины Месси сыграл уже два поединка, где забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Любопытно, что этим летом появились слухи, что «Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о возвращении игрока в 2023 году. Журналисты утверждали, что президент «блаугранас» уже провел переговоры с представителями футболиста, которыми руководит его отец и агент Хорхе Месси.

«Курсор» сообщал, что полиция выдвинула обвинения против израильтянина, который обнимал Месси.

Помимо этого на ЧМ-2022 Бельгия сенсационно проиграла Марокко.