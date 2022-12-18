Месси рассказал, покинет ли сборную Аргентины после победы на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокоментировал триумф своей команды и свое будущее в сборной.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Я не уйду из Аргентины, я хочу играть с ними как чемпион мира», – заявил 35-летний спортсмен.

Несколько ранее Месси заявил, что ему «очень приятно завершить свой путь на чемпионатах мира в финале». По его словам, он не уверен, что сыграет на ЧМ-2026. Вполне возможно, что фанаты сборной Аргентины увидят своего кумира на Кубке Америки.

Отметим, что сегодня, 18 декабря, Аргентина переиграла Францию по серии пенальти (результат матча 3:3) и победила на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Это позволило «Альбиселесте» стать трехкратным обладателем Кубка мира после триумфов в 1978 и 1986 годах.

После поединка Лионеля Месси признали лучшим футболистом ЧМ-2022, Килиана Мбаппе – обладателем «Золотой бутсы», а Эмилиана Мартинеса – обладателем «Золотой перчатки» ЧМ-2022. Подробно узнать о матче и посмотреть видеообзор можно в нашем материале.

Ранее стало известно, как Герцог отреагировал на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Курсор» также сообщал, что жители Буэнос-Айрес сходят с ума от счастьям после триумфа своей национальной сборной.