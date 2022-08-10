Не Израиль, а «оккупированные палестинские территории»: FIFA попали в новый скандал

Сайт продажи билетов ФИФА ссылается на «оккупированные палестинские территории», а не на Израиль.

Израильтяне, зашедшие на сайт продажи билетов ФИФА, заметили, что ближайшее агентство по продаже не упоминает Израиль, а только «оккупированные палестинские территории».

Израильтяне, желающие приобрести пакет гостеприимства для предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в ноябре этого года, увидят, что в пакете, продаваемом компанией Winterhill Hospitality, наша страна указана как «оккупированная палестинская территория».

И это при том, что Катар, согласно своим обязательствам перед ФИФА, обязан одинаково относиться ко всем странам мира.

Израиль ранее заключил соглашение с ФИФА в июне, которое позволит израильтянам поехать в Катар для участия в чемпионате мира, что знаменует собой первый случай, когда израильтяне будут приняты в страну без использования заграничного паспорта, поскольку болельщики смогут подать онлайн-заявление на Fan ID после покупки билетов. Удостоверение личности будет служить въездной визой и позволит бронировать авиабилеты и проживание.

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