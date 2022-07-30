Неймар показал, какой пейзаж открывается из окна его номера в отеле в Тель-Авиве

Футболисты Лионель Месси и Неймар прибыли в Израиль в пятницу вечером со своей командой «Пари Сен-Жермен» на предстоящий матч против французской команды «Нант».

Звезды Лионель Месси и Неймар прибыли вчера в Израиль с французской командой «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на матч против «Нанта», который пройдет завтра в Тель-Авиве.

Сегодня Неймар показал, какой пейзаж он видит из номера своего отеля в Тель-Авиве.

Футболист никак не подписал фото, опубликованное в Instagram, однако прикрепил к кадру флаг Израиля.

Напомним, что в последний раз Месси посещал Израиль в 2019 году со сборной Аргентины на показательном матче против Уругвая.

Это второй год, когда Израиль принимает Trophee des Champions, или Суперкубок Франции.

Испанский защитник Серхио Рамос тоже приехал в Тель-Авив и присоединится к Суперкубку Израиля после того, как он не участвовал в прошлогоднем матче. Килиан Мбаппе, который также не играл в матче 2021 года, не сможет сыграть из-за дисквалификации.

В прошлогоднем матче «Лилль» неожиданно обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0. На матч в Израиле пришли около 27 500 болельщиков.

Еще Курсор писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».

Кроме того, фанаты «Атлетико Мадрид» опубликовали заявление, в котором выразили «абсолютный отказ» от возможного подписания контракта с Роналду.