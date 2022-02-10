Олимпиада 2022: сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов из-за COVID-19

Сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Причина — сразу трое наших фристайлистов сдали положительный тест на коронавирус. Это Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.

Сообщается о том, что сразу три украинских спортсмена фристалиста по лыжной акробатике не смогут принять участие в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. У всех троих спортсменов был обнаружен вирус COVID-19.

Об этом сообщает новостное информационное агентство «Униан».

В составе команды остается только два здоровых спортсмена — олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Но для участия в командных соревнованиях этого недостаточно, необходимо минимум трое спортсменов: два мужчины и одна женщина.

Известно, что ранее на зимних Олимпиадах не разыгрывались медали в командном фристайле, подобное мероприятие проходит в Пекине впервые.

Восемь сборных заявили об участии в командном турнир, однако Украина на старт не выйдет. Соревноваться сборные начнут 10 февраля в 13:00 по киевскому времени.

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