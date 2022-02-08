Организаторы Олимпийских игр подготовили кошерную еду для израильских спортсменов

Организационный комитет Олимпийских игр выделил кухню для работы машгиахов, которые готовят кошерную еду, предназначенную для еврейских спортсменов, тренеров и журналистов вне зависимости от страны, которую они представляют.

В сети появились кадры, подтверждающие присутствие кошерной кухни на а Зимних олимпийских играх в Пекине.

Об этом пишет Люди в черном.

Как сообщается, организационный комитет игр выделил кухню и дал возможность для постоянной работы машгиахов под руководством директора центра Хабада в Пекине рав Шимона Фрейндлиха.

Кошерное питание доступно для всех еврейских спортсменов, тренеров и журналистов, которые получили аккредитацию на Играх, независимо от того, какую страну они представляют.

Курсор ранее писал, что американский фигурист побил мировой рекорд в короткой программе фигурного катания. Выступление чемпиона мира на пекинском крытом стадионе превзошло предыдущий показатель олимпийского чемпиона Японии Юдзуру Ханю (111,82), установленный на турнире «Четыре континента» в 2020 году.

Кроме того, на Олимпийских играх хоккеистка из США клюшкой рассекла лицо арбитру. Во втором периоде матча группового этапа Олимпийских игр-2022 между женскими сборными США и Канады случился неприятный эпизод, в ходе которого сильно пострадал арбитр.

Также сообщалось, что сборная РФ вышла на первое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине. Стало известно о том, что после победы фигуристов, сборная РФ вышла на первое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине. Так, теперь сборная Россия имеет по две медали каждого достоинства. Второе место занимают норвежцы, а третье – шведы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.