МИД Турции заявил, что нормализация отношений с Израилем не меняет политику в отношении Палестины

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в, что нормализация отношений Турции с Израилем не будет означать изменения политики Анкары в отношении Палестины.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что нормализация отношений Турции с Израилем не будет означать изменения политики Анкары в отношении Палестины в преддверии ожидаемого визита президента Израиля Ицхака Герцога в следующем месяце.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Он говорил с государственной телекомпанией TRT Haber, подчеркивая сделанные ранее на этой неделе комментарии о том, что Турция не откажется от своих обязательств в отношении палестинского государства, чтобы установить более тесные связи с Израилем.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что генеральный директор МИД тайно посетил Турцию. Это первый визит столь высокопоставленного политического деятеля Израиля в Турцию за последние шесть лет.

Читайте также о том, что четверо арестованы на акции протеста против законопроекта об ультраортодоксальном ЦАХАЛе. В прошлом месяце законопроект, предусматривающий снижение возраста освобождения от обязательной службы для студентов хареди Тора с 24 до 21 года, прошел первичное голосование.

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