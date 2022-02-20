Онлайн трансляция: Церемония закрытия Олимпийских игр 2022

Сегодня проходит церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине — спортсмены состязались в 15 видах спорта и получили 109 комплектов наград из золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Шоу начнется в 14:00 по израильскому времени на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. 24-е Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года сосредоточены не только в Пекине, олимпийской столице, но и в Яньцине и Чжанцзякоу. Всего на Играх было представлено 15 видов спорта и выдано 109 комплектов наград.

На Зимней Олимпиаде 2022 года Израиль представили 6 спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах.

На Играх в Пекине Украина израильтянам к сожалению не удалось получить ни одной медали, однако спортсмены выступили отлично и даже побили собственные рекорды.

Курсор ранее писал, что израильские фигуристы Копс и Краснопольский прошли в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Израильские фигуристы в парном разряде завершили короткую программу на 15-м месте в общем зачете на Олимпиаде в Пекине. Они снова выйдут на лед в субботу.

Кроме того, Канада впервые в истории Олимпиады не взяла золото в женском ски-кроссе. Канада выигрывала каждую золотую медаль Олимпиады в женском ски-кроссе до сегодняшнего дня. Первое место неожиданно завоевала Швеция.

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