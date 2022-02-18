Израильские фигуристы Копс и Краснопольский прошли в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Израильские фигуристы в парном разряде завершили короткую программу на 15-м месте в общем зачете на Олимпиаде в Пекине. Они снова выйдут на лед в субботу.

Израильские фигуристы Хейли Копс и Евгений Краснопольски сумели пройти в произвольную программу на зимних Олимпийских играх в Пекине после выступления с короткой программой в пятницу, 18 февраля.

Копс и Краснопольски заняли 15-е место в общем зачете после короткой программы с результатом 55,99 — чуть ниже их личного рекорда в 56,54, установленного в прошлом году, — и прошли вместе в субботний раунд определения медалей на Играх-2022.

Это первая Олимпиада для 19-летнего Копса, уроженца США, и третья для 33-летнего Краснопольского, уроженца Украины.Отметим, что дуэт объединился только прошлым летом.

Как ранее писал Курсор, израильский лыжник-двоеборец Соллос завершил успешное выступление на Олимпиаде-2022. 23-летний Соллос, родившийся в Венгрии, дебютировал на Олимпийских играх в Пекине и оказался в центре внимания СМИ, заняв шестое место в мужском альпийском двоеборье.

Этот результат стал лучшим для Израиля на олимпийских лыжных соревнованиях и стал лучшим результатом Израиля на зимних Олимпийских играх в целом.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.