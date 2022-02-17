Канада впервые в истории Олимпиады не взяла золото в женском ски-кроссе

Канада выигрывала каждую золотую медаль Олимпиады в женском ски-кроссе до сегодняшнего дня. Первое место неожиданно завоевала Швеция.

Канада впервые в истории Олимпиады проиграла золото в женском ски-кроссе, неожиданно уступив Швеции.

Об этом пишет Reuters.

Так, Мариэль Томпсон из Уистлера, Британская Колумбия, завоевала серебряную медаль в женском ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в четверг.

Это вторая олимпийская медаль в карьере 29-летней спортсменки после победы в Сочи-2014.

Сандра Нэслунд принесла Швеции золотую медаль, а Даниэла Майер из Германии завоевала бронзу. Швейцарка Фанни Смит заняла четвертое место в Большом финале.

Как ранее писал Курсор, обладатель двух золотых медалей из Швиции назвал безответственным решение отдать Олимпиаду стране, которая так грубо нарушает права человека, как это делает китайский режим.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

Кроме того, Курсор передавал, что израильский лыжник-двоеборец Соллос возвращается домой после того, как финишировал сегодня на 23-м месте в слаломе. Спортсмен также показал лучший результат Израиля на зимней Олимпиаде за всю историю, заняв 6-е место в горнолыжном двоеборье.

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