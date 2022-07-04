От Эриксена до Дибалы: топ известных свободных агентов, чье будущее остается неопределенным

08:02, Сегодня
Спорт
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Фото: pixabay.com

Наступил июль, когда игроки, у которых закончились контракты, официально освобождены от предыдущих сделок, и целый ряд именитых футболистов теперь не имеет клубов.

В то время как некоторые свободные агенты быстро заключили предварительные контракты,  есть ряд футболистов, чье будущее остается неясным, поэтому летнее трансферное окно начинает по-настоящему накаляться.

The Football Faithful назвали пятерых известных свободных агентов, которые все еще не определились со своим следующим ходом.

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен — один из самых востребованных свободных агентов летнего трансферного окна, однако полузащитник не смог подтвердить решение о своем будущем.
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Есть длинный список клубов, которые, по слухам, обратились к 30-летнему футболисту, однако лидерами в гонке за Эриксеном считаются «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Усман Дембеле

«Барселона» отчаянно пытается сохранить француза, но финансовое положение клуба затрудняет выполнение требований вингера.

Пауло Дибала

Пауло Дибала не сдержал слез во время своего последнего матча за «Ювентус» в прошлом месяце после того, как нападающий заявил, что покидает итальянскую команду после семи успешных сезонов в Турине.

Джесси Лингард

Полузащитник пережил разочаровывающие времена в последние сезоны, сыграв всего два матча в Премьер-лиге за «красных дьяволов» после того, как впал в немилость.

«Ньюкасл» пытался подписать Лингарда в январе и может снова обратиться к футболисту этим летом. Тем более полузащитник надеется возобновить свою карьеру и вернуть себе место в сборной Англии перед Катаром.

Луис Суарес

Луис Суарес стал свободным агентом после ухода из «Атлетико Мадрид», что положило конец его двухлетнему пребыванию в испанской столице.

Наверняка Суарес хочет набрать форму перед чемпионатом мира в Катаре, который может стать прощальным турниром для лучшего бомбардира Уругвая.

Напомним, что израильское дзюдо продолжает приносить свои плоды. Так, израильтянин Даниэль Капелюшник завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире в Румынии.

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Автор материала:
Ирен Давид
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