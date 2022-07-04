От Эриксена до Дибалы: топ известных свободных агентов, чье будущее остается неопределенным

Наступил июль, когда игроки, у которых закончились контракты, официально освобождены от предыдущих сделок, и целый ряд именитых футболистов теперь не имеет клубов.

В то время как некоторые свободные агенты быстро заключили предварительные контракты, есть ряд футболистов, чье будущее остается неясным, поэтому летнее трансферное окно начинает по-настоящему накаляться.

The Football Faithful назвали пятерых известных свободных агентов, которые все еще не определились со своим следующим ходом.

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен — один из самых востребованных свободных агентов летнего трансферного окна, однако полузащитник не смог подтвердить решение о своем будущем.

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Есть длинный список клубов, которые, по слухам, обратились к 30-летнему футболисту, однако лидерами в гонке за Эриксеном считаются «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Усман Дембеле

«Барселона» отчаянно пытается сохранить француза, но финансовое положение клуба затрудняет выполнение требований вингера.

All parties feel now optimistic to reach an agreement on a two-year contract for Dembélé. — @FabrizioRomano pic.twitter.com/wEwYIKcZDZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2022

Пауло Дибала

Пауло Дибала не сдержал слез во время своего последнего матча за «Ювентус» в прошлом месяце после того, как нападающий заявил, что покидает итальянскую команду после семи успешных сезонов в Турине.

Dybala offered himself to Barcelona but was rejected by Jordi Cruyff and Xavi. #fcblive [SPORT] pic.twitter.com/nqMyohQ7S0 — Football Talk (@Football_TaIk) June 23, 2022

Джесси Лингард

Полузащитник пережил разочаровывающие времена в последние сезоны, сыграв всего два матча в Премьер-лиге за «красных дьяволов» после того, как впал в немилость.

«Ньюкасл» пытался подписать Лингарда в январе и может снова обратиться к футболисту этим летом. Тем более полузащитник надеется возобновить свою карьеру и вернуть себе место в сборной Англии перед Катаром.

Jesse Lingard at the centre of 'three way' transfer battle following Manchester United exit #mufc https://t.co/TSsScpgIbl pic.twitter.com/UptKQGyNnr — Man United News (@ManUtdMEN) July 3, 2022

Луис Суарес

Луис Суарес стал свободным агентом после ухода из «Атлетико Мадрид», что положило конец его двухлетнему пребыванию в испанской столице.

27 yrs old Luis Suarez that just won the European golden boot, premier league golden boot and as the PFA and Football writers' player of the year would be atleast $180M in today's market. Barca got him for 82! pic.twitter.com/nhkadgeh9o — Trig (@Kharlerh) June 26, 2022

Наверняка Суарес хочет набрать форму перед чемпионатом мира в Катаре, который может стать прощальным турниром для лучшего бомбардира Уругвая.

Напомним, что израильское дзюдо продолжает приносить свои плоды. Так, израильтянин Даниэль Капелюшник завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире в Румынии.