Израильский дзюдоист завоевал золото на Кубке Европы в Румынии

Израильское дзюдо продолжает приносить свои плоды. Так, израильтянин Даниэль Капелюшник завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире в Румынии.

Израильские дзюдоисты выступили на Открытом Кубке Европы в Клуж-Напоке (Румыния). В целом, в турнире приняли участие 202 спортсмена из 32 стран.

Израильтянин Даниэль Капелюшник завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Он одолел румына Алина Албу, британца Чарли Янга и азербайджанца Руслана Пашаева. В полуфинале израильтянин сразился с победителем молодежного чемпионата Европы 2018 года азербайджанцем Тофиком Маммадовым и победил его, в финале израильтянин одержал победу над голландцем Иво Ферхорстертом.

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На следующей неделе начнется новый этап Большого шлема, на этот раз в Будапеште, и это будет второе соревнование, в котором можно будет набрать очки для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Ожидается, что в них примут участие все старшие спортсмены Израиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии. Кампания Олимпийских игр по дзюдо в Париже 2024 года официально стартовала сегодня в пятницу с турнира Большого шлема в Улан-Баторе, столице Монголии, что дало спортсменам первые очки в мировом рейтинге.

Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы. Гимнастки из Израиля добились больших успехов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2022 г., который прошел на прошлой неделе в Тель-Авиве, завоевав две золотые медали, четыре серебряные медали и одну бронзу.