Войдут в число лучших в мире: израильтяне выиграли серебряные медали на турнире по пляжному волейболу

Вчера израильский дуэт занял второе место на турнире Beach Volley Futures, проходившем на греческом острове Иос. Ожидается, что спортсмены войдут в топ-40 лучших в мире.

Охана и Элазар выиграли вчера в субботу серебряные медали на Beach Volley Futures, проходившем на греческом острове Иос, и, как ожидается, дуэт войдет в число 40 лучших в мире.

Об этом пишет Israel Hayom.

Этим двоим удалось выйти в финал, где они сыграли против чешского дуэта. Они хорошо начали и даже вели 8:11 в первом сете, но именно тогда чехи набрали обороты и выиграли девять очков подряд. Матч закончился победой чехов в первом сете со счетом 21:15. Импульс противников продолжился и во втором сете — в результате израильтяне уступили со счетом 21:11.

כדורעף חופים: מדליית כסף לאוחנה ואלעזר בסבב העולמי >> https://t.co/iO2dBfqBjS pic.twitter.com/uZPCPJLgtq — אורן אהרוני (@Oren_Aharoni) July 3, 2022

Это вторая подряд серебряная медаль для Оханы и Элазара на мировом этапе и пятое призовое место для Израиля на мировом этапе по пляжному волейболу за всю историю страны.

Элазар подытожил важный день: «Мы рады еще одной медали мирового этапа, третьей медали подряд. Немного расстроены тем, что нам не удалось выиграть золото, но оно все равно придет».

Напомним, что израильское дзюдо продолжает приносить свои плоды. Так, израильтянин Даниэль Капелюшник завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире в Румынии.