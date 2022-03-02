Первая ракетка Украины Свитолина отказалась играть против российских и белорусских теннисисток

Организаторы турнира в Мексике и Женская теннисная ассоциация присоединились к наказанию России, ответив на ультиматум Элины Свитолиной.

Украинская теннисистка с самым высоким рейтингом в мире Элина Свитолина объявила сегодня, что из-за вторжения России в Украину она не будет играть матчи против российских или белорусских теннисисток, пока Женская теннисная ассоциация не лишит их флага и гимна.

Так, она потребовала, чтобы теннисные организации ATP, WTA и ITF относились к российским игрокам как к «нейтральным спортсменам, не демонстрирующим никаких национальных символов, цветов, флагов или гимнов.

Сейчас Свитолина занимает 15-е место в мире. Ее соперницей в первом раунде турнира Abierto GNP Seguros WTA в Монтеррее, Мексика, сегодня должна была стать россиянка Анастасия Потапова.

В результате, WTA отнеслись к такому ультиматуму с пониманием и лишили следующую соперницу украинки — Потапову — флага. Россиянка выступит на турнире под нейтральным статусом.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.

Также Курсор писал, что финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

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