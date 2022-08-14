Первый гол Габриэля Жезуса в Премьер-лиге за Арсенал привел болельщиков в восторг

Бразильский форвард Габриэл Жезус, присоединившийся к «канонирам» по долгосрочному контракту в июле, по сообщениям, будет зарабатывать более 190 000 фунтов стерлингов в неделю.

Он перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити».