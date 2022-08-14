Первый гол Габриэля Жезуса в Премьер-лиге за Арсенал привел болельщиков в восторг

Бразильский форвард Габриэл Жезус, присоединившийся к «канонирам» по долгосрочному контракту в июле, по сообщениям, будет зарабатывать более 190 000 фунтов стерлингов в неделю.
Он перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити».
Если он и дальше будет забивать такие голы, 25-летний игрок будет стоить каждой копейки.
Свой второй гол он забил на 35-й минуте, чем вывел «Арсенал» вперед со счетом 2:0 против команды Брендана Роджерса. Он мог бы сделать хет-трик, если бы не отчаянная защита.
После перехода в «Арсенал» Жесус сказал, что размер клуба помог ему принять решение.
«Когда я играл против «Арсенала», я смотрел на «Эмирейтс», и это был такой хороший стадион, поэтому я очень рад играть здесь, — сказал он официальному сайту клуба. — Я счастлив подписать контракт с этим большим клубом. С первого дня, когда я понял, что могу играть за «Арсенал», я был счастлив. Я знаю персонал, знаю некоторых игроков, бразильских. Я знаю, что здесь много хороших игроков. Они молоды, и я тоже еще молод, поэтому я так счастлив быть здесь, чтобы помочь команде. Я пришел помочь, учиться и стараться изо всех сил».
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