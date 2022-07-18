Потому что был в Иране: звезду мирового футбола не пустили в США

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не смог поехать с командой в США из-за административных проблем. Хави трижды бывал в Иране за время своего пребывания в качестве игрока катарского «Аль-Садда», поэтому ему нужно специальное разрешение, чтобы его допустили на американскую землю.
По информации Mundo Deportivo, административный вопрос будет решен, и каталонский тренер присоединится к предсезонному туру команды в Майами в ближайшие дни.
Последний матч Хави как футболиста с «Аль-Саддом» был именно в Тегеране. Руководство «Барселоны» только во второй половине дня в пятницу узнало, что тренер не соответствует всем требованиям для получения въездной визы в США и сможет разрешить проблему только в понедельник.
19 июля «Барселона» сыграет с «Интер Майами» во Флориде. Затем будут матчи с «Реалом» в Лас-Вегасе 23 июля, «Ювентусом» в Далласе 26 июля и «Нью-Йорк Ред Буллз» в Нью-Джерси 30 июля.
Как ранее писал Курсор, звезда аргентинского футбола Лионель Месси должен прибыть в Израиль с французской командой «Пари Сен-Жермен» для игры против «Нанта» на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве в конце месяца.
Напомним, что авторитетный американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнением о втором бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и Энтони Джошуа.