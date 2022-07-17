Месси и ПСЖ прибудут в Израиль: названа точная дата

Матч «ПСЖ» против «Нанта» станет вторым Суперкубком Франции, проводимым еврейским государством. Неймар и Серхио Рамос также прибудут в Тель-Авив.

Звезда аргентинского футбола Лионель Месси должен прибыть в Израиль с французской командой «Пари Сен-Жермен» для игры против «Нанта» на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве в конце месяца.

Последний раз Месси посещал Израиль в 2019 году со сборной Аргентины на показательном матче против Уругвая.

Это второй год подряд, когда Израиль принимает Trophée des Champions, или Суперкубок Франции.

В преддверии поездки в Израиль команда «ПСЖ» в воскресенье приземлилась в Японии в рамках своего летнего тура.

Бразильский игрок Неймар и испанский защитник Серхио Рамос присоединятся к Суперкубку Израиля после того, как не участвовали в прошлогодней игре. Килиан Мбаппе, который также не играл в матче 2021 года, снова не выйдет на поле из-за дисквалификации.

Полузащитники Джорджинио Вейналдум и Джулиан Дракслер также не будут участвовать в соревнованиях, так как они могут покинуть клуб на предстоящий сезон.

Напомним, что «Лилль» внезапно обыграл «ПСЖ» в прошлогоднем матче со счетом 1:0. Около 27 500 болельщиков пришли посмотреть игру на стадионе Блумфилд, домашнем стадионе «Хапоэля» и «Маккаби», жарким вечером с регулярными перерывами на воду для игроков при температуре 29C° (84F°).

Игра «ПСЖ» — «Нант» запланирована на 31 июля.

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