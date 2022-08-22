Появилось скандальное видео, на котором защитник Атлетико Мадрид пытается драться с болельщиками

Некоторые болельщики «Атлетико» остались на стадионе после матча, и многие из них выразили свое разочарование после первого поражения их клуба в сезоне.

Эрмосо не понравилось, что кричали болельщики, и на кадрах, которые распространялись в социальных сетях, видно, как он сердито противостоит своим фанатам.

Испанец пытался подняться к ним на трибуну, чтобы продолжить разборки, но его остановила полиция, персонал и товарищи по команде.

Говорят, что левый защитник Ренан Лоди пошел другим путем и ответил на критику фанов, размахивая средним пальцем.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.