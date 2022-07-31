Президент Фенербахче дерзко отреагировал на скандирование фанатами имени путина

«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование болельщиками «владимир путин». Более того, президент клуба потребовал извинения от Украины.

Президент клуба «Фенербахче» в субботу заявил, что клуб не будет извиняться после того, как их болельщики скандировали имя главы рф путина во время матча с киевским «Динамо».

На видео в социальных сетях видно, как часть переполненного стадиона «Фенербахче» скандирует имя путина в ответ на первый гол «Динамо» в ворота стамбульской команды в квалификационном матче Лиги чемпионов в среду.

Посол Украины в Турции выразил «печаль» по поводу скандирования, а «Фенербахче» изначально заявил, что поведение их болельщиков «не отражает позицию и ценности нашего клуба».

Но босс клуба Али Коч обрушился на украинских чиновников.

«Мы не собираемся извиняться перед Украиной, — сказал он. — Посол Украины и пресс-секретарь министра иностранных дел должны извиниться перед нами за свои неуместные высказывания».

«Я думаю, что это было неуместное и ненужное пение, далекое от того, как мы рассматриваем себя как клуб. Но что мы можем сделать? Заткнуть им рты?», — сказал он.

Болельщики «Фенербахче» пропели имя путина после гола Виталия Буяльского за «Динамо», который выбил турецкую команду из Лиги чемпионов.

«Наши вооруженные силы обыграли путина со счетом 2:1 на турецкой земле. Мы рекомендуем турецким болельщикам быть на стороне победителей», — написал в Твиттере представитель МИД Украины после игры.

Разгневанный румынский тренер «Динамо» Мирча Луческу в знак протеста отказался присутствовать на обязательной послематчевой пресс-конференции.

В четверг УЕФА объявил, что начинает расследование «предполагаемого неподобающего поведения болельщиков «Фенербахче».

Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».