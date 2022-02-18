Президент МОК раскритиковал тренера Валиевой за неподобающее обращение с фигуристкой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал окружение российской фигуристки Камилы Валиевой за их «чрезвычайную холодность» по отношению к 15-летней фигуристке после ее ошибочного произвольного проката на Олимпийских играх в Пекине.
Бах заявил, что смотреть по телевизору то, как с Валиевой обращались после ее выступления, было «пугающе». Валиева, которая оказалась в центре споров из-за положительного допинг-теста, заняла четвертое место в общем зачете, несмотря на то, что в начале недели заняла первое место в короткой программе среди женщин.
Президент МОК не назвал имя тренера Валиевой, Этери Тутберидзе, которая на камеру отчитывала явно расстроенную и подавленную Валиеву: «Почему ты все упустила? Почему перестала бороться?»
Бах добавляет: «Вы могли почувствовать эту леденящую душу атмосферу, это расстояние».
Тутберидзе и другие члены окружения Валиевой будут расследованы в связи с положительным тестом подростка на сердечный препарат перед Олимпиадой.
Бах говорит, что давление на Валиеву было «выше его воображения».
Ранее Курсор писал, чтороссиянка Камила Валиева заявила, что случайно получила допинг из-за дедушки.
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