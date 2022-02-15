Россиянка Камила Валиева заявила, что случайно получила допинг из-за дедушки

Фигуристка Камила Валиева заявила, что запрещенное вещество триметазидин попало в ее организм из-за препарата, который принимает ее дедушка

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой утверждают, что запрещенное вещество триметазидин попало в ее организм из-за лекарства, которое принимает ее дедушка, подтвердил во вторник член Международного олимпийского комитета.

Об этом пишет USA Today.

После традиционного брифинга Международного олимпийского комитета репортер спросил члена МОК Дениса Освальда, известно ли МОК об объяснении, которое 15-летняя Валиева дала Российскому антидопинговому агентству на слушаниях по апелляции в начале этого месяца. «Меня не было на этом слушании, — сказал Освальд. — Ее аргументом было заражение, которое произошло через продукт, который принимал ее дедушка».

О сути защиты Валиевой ранее сообщал в понедельник Центр «Досье», веб-сайт, которым управляет находящийся в изгнании российский бизнесмен Михаил Ходорковский. На веб-сайте сообщается, что получена аудиозапись слушания дела Валиевой в РУСАДА, которое, по словам портала, длилось всего 90 минут.

Как ранее писал Курсор, российская фигуристка Камила Валиева будет допущена к участию в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине после решения высшей спортивной инстанции CAS.

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