Пришлось подключать охрану: появилось видео, как Джошуа вышел из себя за кулисами боя с Усиком

Однако все испортилось после того, как проходивший мимо мужчина крикнул в адрес Джошуа, сказав ему «держаться профессионально», что возмутило бывшего чемпиона мира.

Настроение Джошуа резко изменилось, когда он сердито ответил мужчине и сказал: «С кем ты разговариваешь? С кем ты, ****, разговариваешь?» Затем подключилась охрана и сопроводила золотого медалиста Олимпийских игр 2012 года обратно в раздевалку.

Напомним, что Энтони Джошуа молча плакал во время пресс-конференции после поражения от Александра Усика в бое-реванше в Джидде, Саудовская Аравия.

Ранее мы писали о скандале, который устроил Джошуа после боя с Усиком.