Пришлось подключать охрану: появилось видео, как Джошуа вышел из себя за кулисами боя с Усиком

Службе безопасности пришлось сдерживать Энтони Джошуа, когда он яростно отреагировал на слова о том, что ему нужно «держаться профессионально» после поражения в бое-реванше против Александра Усика.
Несмотря на значительно улучшенный результат по сравнению с первым поединком, британец все равно не смог победить лукавого украинца. Усик успешно защитил пояса IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе.
После боя, возвращаясь в свою раздевалку, Джошуа был в радостном настроении. На кадрах iFL TV видно, как он улыбается и смеется вместе со своим окружением и несколькими фанатами.
Однако все испортилось после того, как проходивший мимо мужчина крикнул в адрес Джошуа, сказав ему «держаться профессионально», что возмутило бывшего чемпиона мира.
Настроение Джошуа резко изменилось, когда он сердито ответил мужчине и сказал: «С кем ты разговариваешь? С кем ты, ****, разговариваешь?» Затем подключилась охрана и сопроводила золотого медалиста Олимпийских игр 2012 года обратно в раздевалку.
Напомним, что Энтони Джошуа молча плакал во время пресс-конференции после поражения от Александра Усика в бое-реванше в Джидде, Саудовская Аравия.
Ранее мы писали о скандале, который устроил Джошуа после боя с Усиком.