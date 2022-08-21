Реакция Зинченко на невероятный гол Салибы в ворота Борнмута повеселила сеть

Александр Зинченко был ошеломлен сенсационным голом Уильяма Салибы, когда «Арсенал» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.
«Канониры» продолжили свое впечатляющее начало сезона, одержав комфортную победу на стадионе «Виталити». Мартин Эдегор дважды забил в начале игры, а Салиба добавил лоска великолепным ударом с левой ноги.
Это был чудесный способ для молодого французского центрального защитника открыть свой счет в «Арсенале» после того, как он забил в собственные ворота в матче против «Лестера» 13 августа.
Новоиспеченный игрок Александр Зинченко прекрасно видел, как француз забил гол, и не мог поверить в то колдовство, которое устроил Салиба. Украинец упал на колени от изумления.
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл уже сравнил Салибу с молодым Рио Фердинандом, с которым он работал много лет.
«В Салибе есть футбол, и я очень впечатлен им. Это напомнило мне о молодом Рио Фердинанде. Он станет еще сильнее, и его тело станет более скоординированным», — сказал он.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.