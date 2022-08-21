Реакция Зинченко на невероятный гол Салибы в ворота Борнмута повеселила сеть

Александр Зинченко был ошеломлен сенсационным голом Уильяма Салибы, когда «Арсенал» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

«Канониры» продолжили свое впечатляющее начало сезона, одержав комфортную победу на стадионе «Виталити». Мартин Эдегор дважды забил в начале игры, а Салиба добавил лоска великолепным ударом с левой ноги.

Это был чудесный способ для молодого французского центрального защитника открыть свой счет в «Арсенале» после того, как он забил в собственные ворота в матче против «Лестера» 13 августа.

Новоиспеченный игрок Александр Зинченко прекрасно видел, как француз забил гол, и не мог поверить в то колдовство, которое устроил Салиба. Украинец упал на колени от изумления.