Реакция Зинченко на невероятный гол Салибы в ворота Борнмута повеселила сеть

03:14, Сегодня
Спорт
мяч на футбольном поле фото
Фото: pixabay.com

Александр Зинченко не мог поверить в потрясающий гол Уильяма Салибы в ворота «Борнмута».

Александр Зинченко был ошеломлен сенсационным голом Уильяма Салибы, когда «Арсенал» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

«Канониры» продолжили свое впечатляющее начало сезона, одержав комфортную победу на стадионе «Виталити». Мартин Эдегор дважды забил в начале игры, а Салиба добавил лоска великолепным ударом с левой ноги.

Это был чудесный способ для молодого французского центрального защитника открыть свой счет в «Арсенале» после того, как он забил в собственные ворота в матче против «Лестера» 13 августа.

Новоиспеченный игрок Александр Зинченко прекрасно видел, как француз забил гол, и не мог поверить в то колдовство, которое устроил Салиба. Украинец упал на колени от изумления.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл уже сравнил Салибу с молодым Рио Фердинандом, с которым он работал много лет.

«В Салибе есть футбол, и я очень впечатлен им. Это напомнило мне о молодом Рио Фердинанде. Он станет еще сильнее, и его тело станет более скоординированным», — сказал он.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.

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Автор материала:
Ирен Давид
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