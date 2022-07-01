Реванш с Джошуа: Усик рассказал, о чем его попросили раненые украинские солдаты

Александр Усик заявил, что раненые украинские солдаты призвали его «бороться за страну» в реванше с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сказал, что не хочет покидать Украину из-за продолжающейся войны, но раненые украинские солдаты призвали его «бороться за страну» в его матче-реванше против Энтони Джошуа.

Усик вернулся в Украину, взял в руки оружие, присоединился к батальону территориальной обороны в Киеве после вторжения россии* на его родину и провел недели, помогая в военных действиях.

Еще в марте министр спорта Украины заявил, что Усику будет предоставлено разрешение вернуться к тренировкам в преддверии боя с Джошуа, но 35-летний футболист все еще не хотел.

«Я действительно не хотел покидать нашу страну, я не хотел покидать наш город, — сказал Усик журналистам, сообщает Reuters. — Я пошел в госпиталь, где солдаты были ранены и реабилитировались после войны. Они просили меня идти, сражаться, сражаться за страну, бороться за свою гордость, и если ты поедешь туда, ты даже больше поможешь нашей стране».

«Я знаю, что многие мои близкие люди, друзья прямо сейчас находятся на передовой и сражаются. То, что я делаю сейчас, я просто поддерживаю их, и этим боем я хотел принести им какаю-то радость между тем, что они делают», — отметил боксер.

«Курсор» сообщал, что израильская велокоманда одержала блестящую победу в гонке во Французских Альпах.

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