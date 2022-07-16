Роберт Левандовски подпишет контракт с Барселоной

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, стороны уже заключили соглашение. Польский футболист в пятницу, 15 июля, попросил «Баварию» отпустить его, и уже в эти выходные он станет игроком «Барселоны».

После долгой саги между двумя суперклубами, которая включала в себя особенно изнурительные переговоры, сделка на лето 2022 года была закрыта, и 34-летний Роберт Левандовски подпишет контракт на четыре года с «Барселоной», которая заплатит «Баварии» 45 миллионов евро.

Согласно последним сообщениям, «Бавария» приняла последнее предложение каталонцев, и обе стороны, наконец, достигли полного согласия после того, как немецкая команда была готова перевести дополнительно 5 миллионов евро в соответствии с достижениями Левандовски.

Вопреки ожиданиям, польский нападающий не бойкотировал начало тренировок в «Баварии», где он играл последние восемь лет.

Сегодня утром (в субботу) СМИ в Испании, конечно же, были в восторге от заключенного соглашения.

«Барселона наконец-то получила своего козыря на предстоящий сезон, когда «Бавария» согласилась отпустить Левандовски. Ожидается, что официальное подписание вступит в силу в течение дня…».

Курсор ранее писал, что Кристиан Эриксен подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Датчанин присоединяется к «красным дьяволам» по трехлетнему контракту. Полузащитник сказал: «Мне выпадала честь много раз играть на «Олд Траффорд», но в красной футболке это будет еще более особенным».