Роналду ударом со штрафного чуть не отправил оператора в нокаут – курьезный момент попал на видео

Спортсмен целился в "девятку", но промахнулся.

Легендарный форвард арабского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оказался в центре курьезной ситуации, возникшей в ходе поединка чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Команда португальского спортсмена встретилась на поле против "Аль-Райеда", где она одержала победу со счетом 1:3. Голами отметился Роналду, а также его звездные одноклубники Мане и Талиска.

Впрочем, этот матч запомнился вовсе не большим количеством голов, а моментом в конце матча, когда Криштиану должен был исполнить штрафной удар. Так, на 64-й минуте матча легенда футбола традиционно занял позицию для удара и пробил, но "круглый" пролетел мимо "девятки" ворот и уже за пределами поля попал в голову оператора, обслуживающего кран-камеру.

Мужчина был шокирован, ибо явно не ожидал подобного, но, к счастью, все обошлось и он удержался на ногах. В итоге после матча у него на лбу образовалась шишка.

Отметим, что после 6-го тура "Аль-Наср" имеет в своем активе 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В то же время "Аль-Райед" набрал всего лишь 4 очка, вследствие чего находится в нижней части таблицы на 15-м месте. Роналду забил 7 голов и 4 результативные передачи.

Ранее мы писали, что 29-летняя испанская модель и невеста Роналду, Джорджина Родригес, похвасталась восхитительной фигурой в черном купальнике.

Также "Курсор" сообщал, что в Нидерландах на чемпионате по футболу забили уникальный гол со штрафного.