Сборная Израиля не смогла досрочно оформить путевку в 1/8 финала Евробаскета-2022

В своем третьем матче в группе D Чемпионата Европы по баскетболу сборная Израиля потерпела поражение от команды Польши.

Первая четверть была за поляками — 23:16. До перерыва команда Гая Гудеса смогла несколько сократить расставание — в итоге на перерыв команды ушли при счете 39:33 в пользу Польши.

Третий отрезок игры снова дался лучше соперникам израильтян — еще плюс 6 очков и архисложная задача для Израиля на четвертую четверть. Финальная сирена зафиксировала победу Польши со счетом 85:76.

Теперь для того, чтобы квалифицироваться в плей-офф Евробаскета-2022, команде Израиля необходимо побеждать хотя бы в одном из оставшихся поединков группового раунда. Уже во вторник подопечные Гудеса сразятся с фаворитом секстета, сборной Сербии, а в последнем туре 8 сентября израильтян ожидает битва с командой Чехии.

Как сообщал Курсор, сборная Израиля продемонстрировала успешный старт в групповом этапе Евробаскета-2022. Израильтяне одержали победу в овертайме над сборной Финляндии со счетом 89:87.

Во втором матче группового раунда Израиль победил Нидерланды со счетом 74:67.

В Евробаскете-2022 участвуют 24 сборные, которые квалифицировались через отборочный раунд. Чемпионат Европы проходит в два этапа: групповой раунд состоится с 1 по 8 сентября, а с 10 по 18 сентября будут сыграны матчи плей-офф. Команды были распределены на четыре группы, по 6 сборных в каждой. В 1/8 финала пройдут команды, занявшие первые четыре строчки в своих секстетах.

Также Курсор писал о том, что лучший теннисист мира объявил о своих планах участвовать в Watergen Open, который пройдет с 26 сентября по 2 октября в районе Рамат ха-Шарон в Тель-Авиве.