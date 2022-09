Израиль победил Финляндию на старте Евробаскета-2022

What a game between Israel and Finland at EuroBasket 2022.

Deni Avdija:

23 Points

15 Rebounds

Lauri Markannen:

33 Points

12 Rebounds

Enjoy European high level basketball.#Basketball #Baloncesto #EuroBasket #EuroBasket2022 #Israel #Finland #Avdija #Markannen #NBA pic.twitter.com/fRqJGvIRuw

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 2, 2022