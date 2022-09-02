Израиль победил Финляндию на старте Евробаскета-2022

Сборная Израиля продемонстрировала успешный старт в групповом этапе Евробаскета-2022. Израильтяне одержали победу в овертайме над сборной Финляндии со счетом 89:87.

Команды ушли на перерыв при счете 40:40. После 30 минут израильтяне лидировали со счетом 61:58.

В начале последней четверти сборная Финляндии сравняла счет 61:61. Лидер не определился и к концу матча, так как основное время матча завершилось вничью 79:79.

Дени Авдия набрал 23 очка и сделал 15 подборов.

Самым результативным игроком матча стал Лаури Маркканен (33 + 12 подборов).

Ранее Курсор писал, что Новак Джокович объявил о своих планах участвовать в Watergen Open, который пройдет с 26 сентября по 2 октября в районе Рамат ха-Шарон в Тель-Авиве.

Напомним также, что Серена Уильямс вышла на корт US Open, буквально сияя в своем роскошном образе. Ее платье Nike было инкрустировано бриллиантами, к тому же волосы теннисистки тоже сверкали.

Также напомним, что празднование отца с его 16-летней дочерью-теннисисткой на Открытом чемпионате США вызвало ажиотаж в социальных сетях.