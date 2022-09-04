Израиль победил Нидерланды на Евробаскете-2022

Состоялся 2-й тур Евробаскета в группе D, где определится соперник сборной Израиля, если наша команда сможет выйти в плей-офф.



Победы одержали сборные Финляндии, Сербии и Украины.

С двумя победами лидируют израильская и сербская команды, в топ-4 держатся финны и поляки.



Евробаскет. Группа D, 2-й тур

Нидерланды – Израиль 67:74 (18:18, 22:14, 11:18, 16:24)

Нидерланды: де Йонг – 12 очков, Клооф – 11

Израиль: Авдия – 21 очко, Мадар – 14

Финляндия – Польша 89:59 (26:16, 18:14, 20:14, 25:15)

Финляндия: Салин – 18 очков, Маркканен – 17

Польша: Соколовски – 8 очков, Понитка – 8

Чехия – Сербия 68:81 (15:20, 10:23, 24:17, 19:21)

Чехия: Грубан – 13 очков, Крейчи – 13

Сербия: Йокич – 18 очков, Мичич – 13, Маринкович – 11

Эстония — Украина 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Украина: Михайлюк — 18 очков

Эстония: Котсар — 17 очков.

Ранее Курсор писал, что сборная Израиля продемонстрировала успешный старт в групповом этапе Евробаскета-2022.

Также мы сообщали, что лучший теннисист мира объявил о своих планах участвовать в Watergen Open, который пройдет с 26 сентября по 2 октября в районе Рамат ха-Шарон в Тель-Авиве.

Кроме того, Александр Усик посоветовал Энтони Джошуа уволить «халявщиков» из своей команды. «Я не держу на него зла», — сказал украинец.