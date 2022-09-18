Сборная россии не приедет в Израиль на чемпионат мира по шахматам

Сборная россии* не будет участвовать в чемпионате мира по шахматам, который пройдет в Израиле с 19 по 26 ноября. Это связано с тем, что после вторжения российский войск в Украину отстранение российских спортсменов от международных соревнований коснулось значительного количества видов спорта.

Об этом информирует 7 Kanal.

СМИ напоминает, что сборная россии по футболу не сумела принять участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Недавние чемпионаты Европы по баскетболу и волейболу также прошли без российских сборных. Санкции распространяются и на сборную россии по шахматам, вследствие чего российские шахматисты не приедут в Израиль на предстоящий чемпионат мира.

«По сути, решение отстранить россиян от чемпионата мира по шахматам является ударом для двух шахматистов этой страны, входящих в первую десятку мирового рейтинга — Яна Напомнящего и Сергея Карякина», — говорится в материале.

При этом отмечается, что даже без россии в Израиле соберутся на чемпионат мира 12 команд со всех континентов, и сборная Израиля будет одной из них. На первом этапе сборные будут разделены на 2 группы и проведут поединки в относительно быстром формате по сравнению с обычными шахматами — 45 минут на партию. При этом будет проходить по две игры в день.

“Несмотря на неприбытие российской команды, чемпионат мира в Израиле станет большим праздником шахмат, который позволит заглянуть в мир шахмат и игру, в которую люди Израиля влюбились в последние годы. Я благодарю президента Всемирной ассоциации шахмат, который согласился провести чемпионат мира в государстве Израиль”, — отметил председатель Израильского шахматного союза Цвика Баркай.

Как сообщал Курсор, спортсменов из рф и беларуси могут не допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за вторжения москвы в Украину.

Ранее наш сайт сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!