Сеть насмешил конфуз Гарри Магуайра перед матчем с Брайтоном: момент попал на видео

Гарри Магуайр встал не на ту сторону туннеля на «Олд Траффорд» перед поражением своей команды от «Брайтона» в воскресенье.

Капитан «Юнайтед» выстроился с правой стороны туннеля, и остальные его товарищи по команде последовали его примеру.

Однако это решение вызвало недоумение, учитывая давнюю традицию «Юнайтед» выходить на поле с противоположной стороны туннеля.

Магуайр делал это много раз с тех пор, как принял капитанскую повязку «Юнайтед» от Эшли Янга, но, похоже, забыл об этом.

В видео, которое широко распространилось в социальных сетях, Давид Де Хеа стоит позади своего капитана и выглядит очень растерянным. We all knew the season was over when we saw this!! Club captain doesn’t know what side we stand in the tunnel!! #mufc #maguire pic.twitter.com/3zTPXCj4UI — Paul (@PaulN84) August 9, 2022 Затем можно увидеть, как Де Хеа указывает налево и разговаривает с Магуайром, который наконец-то перешел на другую сторону.

Напомним, что «Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о потрясающем возвращении игрока в 2023 году.

Курсор ранее писал, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.