Сеть насмешил конфуз Гарри Магуайра перед матчем с Брайтоном: момент попал на видео

Капитан «Юнайтед» выстроился с правой стороны туннеля, и остальные его товарищи по команде последовали его примеру.
Однако это решение вызвало недоумение, учитывая давнюю традицию «Юнайтед» выходить на поле с противоположной стороны туннеля.
Магуайр делал это много раз с тех пор, как принял капитанскую повязку «Юнайтед» от Эшли Янга, но, похоже, забыл об этом.
В видео, которое широко распространилось в социальных сетях, Давид Де Хеа стоит позади своего капитана и выглядит очень растерянным.
Затем можно увидеть, как Де Хеа указывает налево и разговаривает с Магуайром, который наконец-то перешел на другую сторону.
Напомним, что «Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о потрясающем возвращении игрока в 2023 году.
Курсор ранее писал, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.