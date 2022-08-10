Сеть насмешил конфуз Гарри Магуайра перед матчем с Брайтоном: момент попал на видео

08:02, Сегодня
Спорт
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Фото: depositphotos.com

Гарри Магуайр встал не на ту сторону туннеля на «Олд Траффорд» перед поражением своей команды от «Брайтона» в воскресенье.

Капитан «Юнайтед» выстроился с правой стороны туннеля, и остальные его товарищи по команде последовали его примеру.

Однако это решение вызвало недоумение, учитывая давнюю традицию «Юнайтед» выходить на поле с противоположной стороны туннеля.

Магуайр делал это много раз с тех пор, как принял капитанскую повязку «Юнайтед» от Эшли Янга, но, похоже, забыл об этом. 

В видео, которое широко распространилось в социальных сетях, Давид Де Хеа стоит позади своего капитана и выглядит очень растерянным.

Затем можно увидеть, как Де Хеа указывает налево и разговаривает с Магуайром, который наконец-то перешел на другую сторону.

Напомним, что «Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о потрясающем возвращении игрока в 2023 году. 

Курсор ранее писал, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.

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Автор материала:
Ирен Давид
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