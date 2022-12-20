Захватывающие кадры: сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022

Лионель Месси был первым игроком, покинувшим самолет около 3 часов ночи. Пока фанаты и СМИ наблюдали издалека, он держал в воздухе знаменитый трофей Жюля Риме вместе с тренером Лионелем Скалони.
https://twitter.com/afp/status/1605086489511022592?s=46&t=i5ioaiVV3Fb6l6w4OxjUuQ
Аргентина объявила вторник национальным праздником в честь победы на чемпионате мира, и празднование, несомненно, продлится до глубокой ночи. Посмотрите невероятные сцены ниже.
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