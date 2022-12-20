Захватывающие кадры: сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022

Фото: Википедия

Сотни тысяч болельщиков вышли на улицы Буэнос-Айреса во вторник утром, чтобы поприветствовать сборную Аргентины, выигравшую чемпионат мира.

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Автор материала: Ирен Давид