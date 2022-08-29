Сеть в восторге от реакции Пепа Гвардиолы на хет-трик Эрлинга Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил три мяча в ворота «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, оформив свой первый хет-трик в чемпионате Англии.

Холанд сейчас является лучшим бомбардиром лиги с шестью голами в четырех играх. Он забивает в среднем по голу каждые 54 минуты.