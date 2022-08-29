Сеть в восторге от реакции Пепа Гвардиолы на хет-трик Эрлинга Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил три мяча в ворота «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, оформив свой первый хет-трик в чемпионате Англии.
Холанд сейчас является лучшим бомбардиром лиги с шестью голами в четырех играх. Он забивает в среднем по голу каждые 54 минуты.
Когда Холанд покинул поле, босс «Сити» энергично аплодировал футболисту, которого клуб подписал за 51 миллион фунтов стерлингов.
Затем они разделили одно из самых интенсивных объятий, которые вы когда-либо видели между тренером и футболистом.
Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.