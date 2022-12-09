Стал известен первый полуфиналист футбольного ЧМ-2022

На Мундиале, проходящем в Катаре, стартовала стадия 1/4 финала. Первыми путевку в число четырех сильнейших команд планеты разыгрывали сборные Бразилии и Хорватии.

Сборная Хорватии стала первой командой, обеспечившей себе выход в стадию полуфинала Чемпионата мира по футболу, продолжающегося на полях Катара. В матче 1/4 финала команда Златко Далича одолела бразильцев.

Несмотря на то, что до игры южноамериканцы считались явными фаворитами противостояния, большая часть матча проходила на встречных курсах. Голевые моменты возникали у ворот обеих команд.

Больше остроты (по крайней мере, во втором тайме основного времени) создали бразильцы, но вратарь хорватов Доминик Ливакович творил чудеса на крайнем рубеже.

В итоге игра перетекла в овертайм. Хорваты продолжали держаться достойно, однако на заключительной минуте первой дополнительной 15-минутки Неймар все же сумел вывести бразильцев вперед. Но ближе к концу второго овертайма Петкович сравнял счет.

Таким образом, судьба игры решалась в серии пенальти. В «футбольной лотерее» больше повезло хорватам.

Добавим, что в полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется сегодня в 22:00.

Как сообщал Курсор, за первые две недели чемпионата мира по футболу в Катар прибыло более 765 тысяч туристов. При этом Катар ожидает увеличения числа гостей. По прогнозам организаторов Мундиаля, до завершения чемпионата мира по футболу страну посетят около 1,2 миллиона человек.

Также Курсор информировал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые проходит в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.