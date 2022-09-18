Стало известно о крупном достижении израильского троеборца на турнире в США

Израильский олимпийский троеборец Шахар Сагив завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях, проходивших в США. Примерно через две недели он отправится на еще один турнир во Францию.

Израильский олимпийский троеборец Шахар Сагив показал вчера вечером впечатляющее достижениев на соревнованиях по триатлону в рамках Суперлиги, завоевав серебряную медаль.

Соревнования проводились следующим образом: три круга по плаванию (300 метров), велоспорту (4 км) и бегу (1,6 км) с четырехминутным отдыхом между кругами.

Золотую медаль завоевал новозеландец, он же бронзовый призер Токио-2020, а бронзовую медаль забрал спортсмен из Португалии.

После турнира Шахар сказал: «Я счастлив. Сегодня я раскрыл все свои способности. Все, над чем я работал в прошлом году, сложилось идеально, и я счастлив, что смог сделать это на таком престижном конкурсе».

Через два дня Сагив вернется в Израиль и примерно через две недели отправится на четвертое соревнование в рамках этой лиги, которое пройдет в Тулузе, во Франции.

Ранее Курсор информировал о том, что нападающий Маккаби Тель-Авив и сборной Израиля по футболу Эран Захави отказался от вызова в национальную сборную.