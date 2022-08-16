Стало известно, сколько Челси предложил за юного футболиста Эвертона Энтони Гордона

Он привлек Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Марка Кукурельи и Карни Чуквуэмеку, но не собирается сбавлять обороты.

По данным The Telegraph, «Челси» предложил около 45 миллион фунтов стерлингов за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона, но предложение было отклонено клубом.

Лондонцы, как ожидается, повторят предложение, но уже с суммой в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Желание «Челси» подписать контракт с Гордоном, который провел часть 2021 года в аренде в «Престон Норт Энд», связано с желанием клуба добавить в свою команду лучших молодых английских талантов.

Напомним, что вчера вечером Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.