УЕФА бесплатно раздаст 10 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 28 мая на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Каждый из клубов-финалистов получит по 5000 билетов, что называют беспрецедентным шагом в истории футбола.

Об этом передает AP.

Финалисты получат 10 000 билетов на матч в российском городе Санкт-Петербурге 28 мая. Они должны быть переданы верным болельщикам, а не спонсорам или официальным лицам клуба.

«Футбольные болельщики — это кровь игры, — заявил президент УЕФА Александр Чеферин, — и мы подумали, что это будет хороший способ признать трудности, с которыми они столкнулись за последние два года, и то, как им, тем не менее, удалось поддерживать свои команды и житт своей страстью, даже находясь вдали от стадионов».

Также будет разыграно 8000 бесплатных билетов между финалистами Лиги Европы в Будапеште и 6000 билетов на финал Лиги конференций Европы в Тиране. 6000 болельщиков женского клубного турнира УЕФА смогут бесплатно посетить финал Лиги чемпионов на стадионе «Ювентус» в Турине 22 мая.

Как ранее писал Курсор, четыре игрока сборной Аргентины получили дисквалификацию от ФИФА из-за нарушения правил карантина.

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