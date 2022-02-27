«Ман Сити» и «Эвертон» вышли на матч с флагами Украины, в поддержку страны пел весь стадион

Игроки «Эвертона» вышли на поле с флагами Украины на шее, а гости перед началом матча предпочли надеть футболки с надписью «Нет войне».

Перед субботним матчем Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» атмосфера была эмоциональной. Болельщики обеих команд поднялись и громко выразили свою поддержку Украине.

Александр Зинченко, защитник «Манчестер Сити», расплакался, глядя на эту картину вдали от родной Украины.

Кроме Зинченко, на стадион также вышел другой украинский футболист — защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Эти двое сердечно обнялись перед игрой во время разминки.

Кстати, игроки «Эвертона» вышли на поле с флагами Украины на шее, а гости перед началом матча предпочли надеть футболки с надписью «Нет войне».

Everton and Manchester City stand with Ukraine. Zinchenko is in tears #EVEMCI pic.twitter.com/Xnewy8g6Vy — Football24/7 (@foet247europa) February 26, 2022

Фанаты на трибунах «Гудисон Парк» также были замечены с плакатами с надписью «Мы поддерживаем Украину».

Как ранее писал Курсор, финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

Напомним, Аякс выплатит почти 8 млн евро семье Нури, пробывшего в коме несколько лет. Дружеское соглашение означает, что дело не попадет в Арбитражный комитет Королевской федерации футбола Нидерландов, как год назад угрожала семья Нури.

Также Курсор сообщал, что в Израиле впервые пройдет Чемпионат мира по эндуро.

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