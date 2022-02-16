Украинская лыжница временно отстранена от участия на Олимпиаде из-за положительного допинг-теста

Валентина Каминская может оспорить решение агентства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Также она имеет право потребовать проведения анализа образца В.

Украинка Валентина Каминская была отстранена Международным антидопинговым агентством от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы были обнаружены запрещенные вещества.

Тест на допинг, взятый 10 февраля, дал положительный результат. Анализ показал наличие в крови Каминской следов метилгексанамина, метиламфетамина и гептаминола. Эти вещества запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Украинке уже сообщили о подозрении в нарушении антидопинговых правил. Она была отстранена от соревнований на время расследования.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игра-2022.

Как ранее писал Курсор, Соллос прокомментировал исторический для Израиля результат на зимней Олимпиаде. Барнабас Соллос, представляющий Израиль на Олимпийских играх в Пекине, говорит: «Для меня большая честь быть здесь, представлять Израиль, и я очень, очень счастлив».

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза. Норвежский фаворит Ярл Магнус Риибер свернул не туда в начале гонки на 10 км по пересеченной местности на Олимпиаде-2022, чуть более чем через 24 часа после выхода из изоляции, и двое его товарищей по команде воспользовались этим преимуществом.

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