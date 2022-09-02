Усик высказался о странном поведении Джошуа после боя в Саудовской Аравии

Александр Усик посоветовал Энтони Джошуа уволить «халявщиков» из своей команды. «Я не держу на него зла», — сказал украинец.

Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей. Затем бой был омрачен странным нервным срывом британца.

Джошуа взял в руки два чемпионских пояса Усика и выбросил их с ринга, прежде чем отправиться в раздевалку. Затем он быстро вернулся, схватил микрофон и произнес бессвязную речь, поздравляя своего украинского оппонента.

На своей пресс-конференции после боя эмоциональный Джошуа извинился за свое поведение.

Усик в новом интервью высказал свое мнение о нервном срыве Джошуа после боя и был прямолинеен в своей оценке. «Я не держу на него зла. Он был расстроен, — сказал он. — Я тоже был бы расстроен, если бы проиграл дважды. У Джошуа есть потенциал для роста, ему нужно уволить некоторых людей, потому что у него много халявщиков. Джошуа — хороший человек, молодец».

Как сообщал Курсор, 20 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в реванше. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Курсор также писал, что известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд считает возможным проведение третьего боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.