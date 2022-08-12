В Греции арестовали 15 фанатов тель-авивского «Маккаби»: первые подробности

Греческая полиция арестовала 15 болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» Тель-Авив после того, как обнаружила у них дымовые шашки, сигнальные ракеты и петарды. Это произошло перед матчем Лиги конференций Европы между «Маккаби» и «Арисом».
Полиция сообщила, что болельщики в возрасте от 16 до 35 лет были задержаны перед матчем в четверг во время проверки безопасности. Об арестах стало известно в пятницу утром.
Фанаты предстанут перед прокурором сегодня в пятницу. По данным полиции, пятеро подозреваемых несовершеннолетние.
Ранее мы писали, что «Арис» обыграл «Маккаби» Тель-Авив 2:1 в ответном матче Лиги европейских конференций, прошедшем 11 августа. Матч состоялся на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.
Ранее мы писали, что Карим Бензема признал, что уход Криштиану Роналду из «Реала» помог ему «изменить свою игру» и стать одним из самых мощных нападающих в мировом футболе.