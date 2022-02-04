В Китае состоится церемония открытия Олимпийских игр-2022

Китай официально начинает Зимние Олимпийские игры 2022 года с церемонии открытия в пятницу на знаменитом Пекинском национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо», где проходили церемонии летних игр 2008 года.

Церемония открытия Олимпийских игр должна начаться в пятницу в 20:00 (12:00 UTC), и в ней примет участие председатель КНР Си Цзиньпин, который объявит об официальном открытии Игр.

Об этом сообщает Voa News.

К Си присоединятся высокопоставленные лица, включая российского лидера Владимира Путина, главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Но несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, организуют дипломатический бойкот Игр в знак протеста против того, что они называют геноцидом около 1 миллиона мусульман в далекой западной китайской провинции Синьцзян.

Официальные лица Пекина отвергли обвинения в нарушении прав человека.

Индия последней присоединилась к бойкоту. Объявление Нью-Дели было сделано после того, как Китай включил в эстафету Олимпийского огня перед открытием в пятницу солдата, который участвовал в смертельном столкновении на границе в 2020 году с индийскими войсками. Об участии солдата Ци Фабао сообщили китайские СМИ.

Игры этого года проходят на фоне ряда ограничений, связанных с COVID-19, наложенных на почти 3000 спортсменов и общественность.

Между тем, некоторые страны посоветовали своим спортсменам не привозить свои мобильные телефоны и ноутбуки в Китай из соображений кибербезопасности. Ранее на этой неделе ФБР заявило, что хакерские операции Китая «более наглые», чем когда-либо прежде.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что журналисты используют одноразовые телефоны для защиты конфиденциальности на Олимпийских играх в Пекине.

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