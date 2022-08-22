С помощью Месси и Неймара: в сети показали, как Мбаппе забил гол за первые 10 секунд матча

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе объединились, обеспечив невероятный старт «Пари Сен-Жермен» в матче против «Лилля».

«ПСЖ» сразу же вырвался вперед благодаря Мбаппе, который забил гол в течение первых 10 секунд матча против «Лилля».

Неймар сделал начальный удар и отыграл мяч назад. Затем он получил пас от Марко Верратти и передал мяч Месси.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» сделал пас на бегущего Мбаппе, и тот его не подвел.

Beautiful goal by Mbappe and what an assist from Messi pic.twitter.com/Sfsx5nNENE — Yanks (@Yanks_Uchiha) August 21, 2022

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.