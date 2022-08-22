С помощью Месси и Неймара: в сети показали, как Мбаппе забил гол за первые 10 секунд матча

08:02, Сегодня
Спорт
килиан мбаппе фото
Фото: depositphotos.com

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе объединились, обеспечив невероятный старт «Пари Сен-Жермен» в матче против «Лилля».

«ПСЖ» сразу же вырвался вперед благодаря Мбаппе, который забил гол в течение первых 10 секунд матча против «Лилля».

Неймар сделал начальный удар и отыграл мяч назад. Затем он получил пас от Марко Верратти и передал мяч Месси.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» сделал пас на бегущего Мбаппе, и тот его не подвел.

 

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.

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Автор материала:
Ирен Давид
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